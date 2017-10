Dupa denuntul depus impotriva sa, Plahotniuc critica reformele Maiei Sandu: "Risc sa o supar inca odata, insa am instituit un moratoriu, nicio scoala nu va mai fi inchisa"

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Astazi la sedinta am vorbit despre educatie. Primim zilnic plangeri de la cetateni.

Am solicitat de la ministerul Educatiei un raport. Trebuie sa recunoastem ca modul in care s-a desfasurat reforma in Educatie nu a fost intocmai productiv. Constantam erori serioase, au avut de suferit prea multe persoane, copii, parintii lor si multi profesori. Am discutat cu colegii si am decis de-a face demersuri pentru ca orice inchidere de scoala sa fie stopata.

Daca vreti, putem sa zicem ca am instituit un moratoriu pe subiectul de inchidere de scoli. Nicio scoala nu va mai fi inchisa pana cand nu vom avea o solutie.

Si parintii mei sunt profesori si stiu ca mereu munceau si nu aveau timp pentru alceva. Pe langa toate au inca un volum imens de rapoarte si evaluari de facut. Constantam ca lucrurile s-au schimbat intr-o directie deloc buna.

Un alt subiect - taxele suplimentare. Profesorii sunt sufocati nu doar de rapoarte ci sunt pusi sa plateasca taxe pentru diferite cursuri profesionale. Astfel, pe de o parte guvernul este in cautarea surselor pentru majorarea salariilor, iar pe de alta sa incheie aceste taxe.

Am solicitat ca sa fie gasite solutii pentru a elimina aceste taxe.

Programul de invatamant. Avem o evidenta incarcare a programului.

Ministrul Babuc ne-a prezentat careva modificari, un program mai bun.

Risc sa o supar pe Maia Sandu inca odata, insa urmare a greselilor facute in reformarea ministerului Educatiei, am zis sa stopeze orice inchidere de scoala, sa simplifice procedurile pentru profesori in asa fel incat sa le ramana timp sa se pregateasca de ore, nu sa faca rapoarte, sa fie excluse taxele pentru cursuri de formare si sa simplifice programul de invatatamant al elevilor."

Maia Sandu a fost ministru al educatiei, delegat de PLDM, in trei guverne. In perioada in care Sandu s-a aflat la carma ministerului, a inceput procesul de optimizare a scolilor si au fost introduse camerele video la examenele de bacalaureat. Maia Sandu spunea anterior ca inchiderea scolilor este necesara anume pentru a crea conditii mai bune pentru elevi. Acum, ministerul este condus de democrata Monica Babuc.