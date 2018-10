Plahotniuc are suflori de ultima generatie. Liderul democrat si-a tinut discursul in fata multimii fara sa se uite in foaie: pe marginea scenei se aflau niste dispozitive care pareau a fi promptere transparente - VIDEO

10 minute a tinut discursul liderului democrat care parea sa fi privit in tot acest timp multimea aflata in Piata Marii Adunari Nationale. Vlad Plahotniuc si-a tot intors capul dintr-o parte in alta, dand impresia ca interactioneaza cu participantii.

De fapt, aceste miscari ar fi fost facute pentru ca el sa poata citi de pe prompterele transparente care ar fi fost instalate la marginile scenei. Serviciul de presa al formatiunii nu ne-a confirmat, dar nici nu a infirmat aceasta posibilitate. Cert e ca o astfel de instalatie performanta ajunge sa coste si pana la cateva mii de dolari per unitate.

Manifestatia de ieri a Partidului Democrat a lasat loc de mai multe controverse. De la dispersarea instanta a multimii imediat dupa incheierea spectacolului, pana la numarul de participanti anuntat de organizatori si politie. Democratii spun ca s-au adunat 100 de mii de oameni, iar IGP vine cu cifra de 90 de mii. Liberalii pun la indoiala aceste informatii.

Ionel PUSCAS, MEMBRU PL: “Poliţia moldovenească numără protestatarii ca şi Gaburici centimetrii de asfalt, cu degetul.”



Asta scrie un membru PL intr-o postare pe facebook, comparand imaginile cu multimea adunata in centrul orasului la un eveniment al unionistilor si altul – al opozitiei. In ambele cazuri, oamenii legii anuntau 7 mii de protestatari.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “15 mii 300 de metri patrati este suprafata Pietii Marii Adunari Nationale, potrivit unor calcule facute in baza hartii satelit. Daca presuspunem ca intr-un metru patrat ar incapea 4 oameni inghesuiti, atunci – in toata Piata, cel mult 61 de mii de oameni ar putea sta lipiti unul langa altul. Cifra e cu 30 la suta mai mica fata de cea evaluata de oamenii legii.”

Manifestatia democratilor de ieri a fost bine pazita si cu o multime de restrictii pentru jurnalisti. Reporterii, care au incercat sa intre in discutie cu oficialii prezenti in Piata, au fost impiedicati de fortele de ordine sa faca pas in plus.

Jurnalista de la Agora, care a incercat sa obtina declaratii de la premierul Pavel Filip, de la presedintele Parlamentului Andrian Candu si liderul PD, Vlad Plahotniuc, a fost indepartata, invocandu-se ce cei trei erau intr-o discutie. De un tratament asemanator au avut parte si alti ziaristi.

Jurnalista de la Ziarul de Garda sustine ca in timp ce filma i-a fost luata legitimatia dupa care i s-a interzis sa filmeze. Iar reporterul de la Europa Libera s-ar fi trezit ca i se loveste telefonul in timp ce filma toate acestea. Pe acolo au trecut si deputatii democrati, dar nu au reactionat.



Jurnalistii de la Ziarul de Garda si Europa Libera spun ca vor depune plangeri la politie, pentru ca au fost impiedicati sa isi faca munca.

SPPS spune ca a asigurat conform legii protectia persoanelor care beneficieaza de paza, iar departamentul Trupelor de Carabinieri anunta ca s-a autosesizat pe marginea limitarii accesului jurnalistilor si a initiat o ancheta de serviciu. Ieri PD a organizat o manifestatie pe care a numit-o “Marea Adunare Nationala a Democratilor” la care au vorbit despre realizari la o mie de zile de cand a fost investit cabinetul Filip.