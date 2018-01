Vlad Plahotniuc, despre dosarul in care este vizat in Rusia, legea anti-propaganda, raportul Kroll 2 si parlamentarele din acest an. Interviu - Deschide.md

Intr-un interviu pentru portalul deschide.md, Vlad Plahotniuc a vorbit despre dosarul in care este vizat in Rusia, despre legea anti-propaganda, despre Sor si raportul Kroll 2, dar si despre alegerile parlamentare din acest an. Democratul sustine ca partidul pe care il conduce, PDM, va veni cu o abordare electorala noua in acest an.