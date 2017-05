Plahotniuc, despre plecarea liberalilor din coalitia de guvernare: "Nu criticam si nici nu judecam decizia colegilor din PL, sper ca vom colabora benefic in continuare"

Vlad PLAHOTNIUC: "Privind decizia PL, am desprins 2 motive care ar fi putut determina aceasta decizie, un motiv ar fi factorul emotional si o posibila dorina a liberalilor de a-si reface fortele fiind in opozitie, se pregatesc pentru alegerile Parlamentarele din 2018.

In opinia noastra, combaterea coruptie nu trebuia sa determine iesire PL din coalitie, actul de justitie si argumentarea probelor trebuie sa fie in interiorul sistemului de justitie si nu in partidele politice, in justie trebuie prezentate probele.





Faptul ca PL a plecat din coalitie nu schimba nimic in justitie.

Liberalii au utilizat evenimentele de la Primarie ca un pas strategic de a pleca de la Guvernare si a intra in opozitie. Acest fapt le permite sa aiba o evolutie mai buna pana la alegerile parlamentare.

Reformele aduc costuri, iar noi stim foarte bine asta. Atat PD, cat si PL stim ca urmeaza reforme cu mari costuri politice. Vom demonstra ca acestea se pot face nu doar cu costuri politice.

Noi am anticipat iesirea PL de mai mult timp. Avem o viziune comuna, PL a considerat ca reforma guvernului sa se faca mai tarziu.





Vreau sa fie foarte clar noi nu criticam si nici nu judecam decizia colegilor din PL. Am facut multe legi si proiecte importante impreuna. Am votat multe initiative importante. Sper ca vom colabora benefic si in continuare cu colegii din PL."