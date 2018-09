Plahotniuc, dupa consiliul politic national al PD: "Vom veni cu proiecte noi. PD este si va fi un partid puternic si eu sunt un om puternic"

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Intreaga echipa va lucra pentru ca sa afle toate problemele care exista in localitati. Credem ca modernizarea tarii dupa nivelul occidental este cea mai potrvita. PD va veni cu noi proiecte.

PD este si va fi un partid puternic. Eu sunt un om puternic si nu ma feresc sa spun asta. Important este ca puterea PD sa o folosim in beneficiul oamenilor. Puterea pe care o detinem noi trebuie gestioneata corect, in interesul oamenilor. Guvernul actual a facut foarte multe lucruri bune, in majoritatea domeniilor responsabilii au miscat lucrurile puternic si spre bine. Am discutat si cu prim-ministrul si a solicitat pentru a schimba componenta echipei si a guvernului. Vom face o analiza mai detaliata."

Tot astazi, fostul primar de Balti, Renato Usatii a scris pe pagina sa de facebook ca: "Astazi democratii vor anunta o alta data a alegerilor, 16 decembrie. Plahotniuc vrea un al doilea tur. Ei fac acum o analiza finala".