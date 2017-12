Plahotniuc l-a convins pe Gaburici sa vina, din nou, la Guvern. Candu: "A discutat cu presedintele PD zilele acestea, ma bucur ca a reusit sa gaseasca argumentele necesare ca sa-l convinga". Ce spune despre diploma

Andrian CANDU, PRESEDINTE PARLAMENT: "Mai putina politica si mai mult profesionalism cu acest guvern.Toti sunt profesionisti in domeniu, foarte dedicati si cu nume crescut in domeniul profesional si speram foarte mult ca doar beneficii va aduce noua componenta a guvernului.

Eu personal am discutat cu alta ocazie cu el, mi-as fi dorit personal sa-l vad intr-o echipa din care..., eventual sa faca parte si din echipa mea, cu regret in Parlament nu poti alege deputatii. Stiu ca colegii, inclusiv prim-ministru si presedintele PD au discutat zilele acestea cu dumnealui si ma bucur foarte mult ca au reusit sa gaseasca argumentele necesare sa-l convinga, dar iarasi punand accent nu pe partea politica a activitatii, dar pe partea profesionala. Dumnealui si-a facut un nume in domeniul afacerilor, a dezvoltat mai multe afaceri si in tara si in peste hotare si cu siguranta guvernul va avea doar de castigat din experienta dumnealui.

Sunt sigur ca domnul premier Filip o sa reuseasca sa-i raspunda pe masura domnului Munteanu.

Nu mai exista niciun temei sa discutam despre acest subiect in mometul in care si avocatii si toti cei restul si-au spus cuvantul prin termenul de prescriptie. Exista declaratiile facute si de comunitatea internationala si de toti colegii la acea vreme. Ne aducem aminte greutatea perioadei iunie 2015, si probabil merita ca fiecare persoana sa-si demonstreze rezultatele si capacitatile sale prin munca pe care o sa o desfasoare. Sa-i dam sansa domnului Gaburici sa demonstreze ca poate sa puna umarul si sa ajute la dezvolatarea economiei RM prin experienta pe care o are.

Atunci cu diploma, contextul era cu totul altul, domnul Gaburici era premier intr-un guvern minoritar, deja cresteau conflictele."

Ieri, Vlad Plahotniuc a anuntat ca fostul premier Chiril Gaburici va fi propus pentru functia de ministru al Economiei.