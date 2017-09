Plahotniuc:" Plecarea militarilor la exercitii sa nu mai depinda de Presedintie, este inadmisibil ce face Dodon". Democratii pregatesc un proiect de lege in acest sens

Vlad PLAHOTNIUC: "Am ajuns sa pierdem bani din cauza unor decizii politice si geopolitice ale dnului Dodon. Am cerut juristilor PD sa vina cu solutii pentru ca plecarea militarilor sa nu mai depinda de institutia prezidentiala. Modul in care Dodon a venit cu amenintari ca vor fi sanctionati soldatii nostri este de-a dreptul inadmisibil.

Potrivit liderului PD, modificari ale legii ar urma sa fie votate cat mai curand de Parlament.

Saptamana trecuta, Igor Dodon a interzis militarilor moldoveni sa participe la exercitiile din Ucraina. Totusi, soldatii au plecat, iar seful statului i-a amenintat ca vor fi sanctionati.