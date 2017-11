Plahotniuc, prin purtatorul sau de cuvant, despre acuzatiile lui Proca: "Declaratii mincinoase ale unui interlop" - AUDIO

Vitalie GAMURARI, PURTATOR DE CUVANT PD: "Pot sa spun doar ca, la moment, se lucreaza asupra instituirii unui grup de avocati care vor examina din toate aspectele procedurale cat in Republica Moldova, atat si Romania. Deci, este vorba doar de aspectul juridic, tot ce tine de declaratiile care le-a facut si a spus ca sunt declaratii false facute de persoanele condamnate.

Avocatii vor trebui sa investgheze inclusiv si declaratiile care sunt facute. Pentru ca sunt declaratii false, iar pentru declaratii false legislatia atat in Romania, cat si in Republica Moldova prevede sanctiuni, la legislatia penala ma refer. In plus, sa nu uitam ca Romania este membru al UE si atunci apar multe intrebari privitor la declaratiile false facute.

Noi acum vorbim ca concept, se discuta despre instituirea unui grup de avocati. Eu nu cred ca este nevoie de o reactie in rezultatul acestui interviu, declaratiile de acest gen impotriva liderului PD sunt mai multe si nu cred ca de fiecare data se merita o reactie pentru a populariza."