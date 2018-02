Plahotniuc se apuca de reparat drumurile in sate - promite peste 1000 de kilometri de asflat in 2018. In plin an electoral, banii ii va lua din bugetul de stat

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Drumuri pentru fiecare sate". Am anuntat ca pregatim un proiect fara precedent. Cel mai mare de pana acum. Am invitat la sedinta PD-ului colegii din guvern. Am discutat impreuna. Este cel mai ambitios si cel mai mare proiect de imbunatatire a infrastructurii din Republica Moldova de la Declaratia de Independenta pana acum.

PD si coalitia de guvernare isi asuma cu cea mai mare responsabilitate acest proiect. 1200 de km vor fi reparati si construiti in cadrul acestui proiect.

Vom face drumuri in toate satele din Moldova. PD lucreaza pentru toti cetatenii, indiferent de culoarea politica si de primarii care sunt acolo. Detalii despre acest proiect va vor oferi in zilele urmatoare colegii din guvern."

Contactat de Pro TV, purtatorul de cuvant al PD-ului ne-a spus ca banii pentru acest proiect vor fi luati din Fondul Rutier si Bugetul de Stat.