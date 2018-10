Plahotniuc si Sor sunt beneficiarii finali ai banilor furati din sistemul bancar. Declaratiile lui Veaceslav Platon intr-un interviu scris de dupa gratii - VIDEO

Veaceslav Platon povesteste, in interviul acordat jurnalistilor de la Rise Moldova, ca are parte de un tratament dur in penitenciar.

Sta singur nu doar in celula, ci in tot blocul, fiind pazit de angajati cu cagule. Acesta se mai plange ca ratia alimentara este limitata si se intampla ca nici de apa potabila sa nu aiba parte. Cu familia, fostul deputat nu s-ar fi vazut de doi ani, a mai scris acesta.

Veaceslav Platon sustine ca arestul sau a fost posibil dupa o intelegere intre Vlad Plahotniuc si Petro Porosenko. Omul de afaceri spune ca s-ar fi imprietenit cu liderul democrat prin 2005, la o intalnire la care au participat Victor si Viorel Topa.

Intre timp, cei doi si-ar fi facut mai multe servicii unul altuia. Au incetat sa comunice in 2015, pentru ca lucrurile sa se inrautateasca in 2016, dupa refuzul lui Nicolae Timofti, pe atunci sef de stat, de a aproba candidatura lui Plahotniuc la functia de premier. Platon banuieste ca Plahotniuc ar fi crezut ca el a stat in spatele acelui refuz.

Veaceslav PLATON, EX-DEPUTAT, CONDAMNAT IN DOSARUL BEM :“Plahotniuc, în general, este un mare norocos. Faptul că eu am ajuns să-i fiu prizonier este, pe de o parte, un mare noroc pentru el, însă, pe de altă parte, şi cea mai mare greşeală. Amintiţi-vă că, până a mă aduce pe mine în Moldova, toţi erau siguri că miliardul a fost furat de Filat şi că Şor i-a fost un fel de complice."... Se arata in interviul facut de RISE.

In acelasi articol se mai mentioneaza si relatia dintre Platon si Sor. Fostul deputat spune ca primarul de Orhei ar fi folosit doar ca o unealta in mainile sefului PD. In final, bancherul s-a aratat optimist ca odata cu schimbarea puterii politice va reusi sa isi faca dreptate. Jurnalistii de la Rise Moldova sustin ca au obtinut interviul prin intermediul avocatilor lui Platon, in scris, in limba rusa si ca doar l-au tradus si l-au publicat fara modificari. Veaceslav Platon a fost condamnat de prima si a doua instanta la 18 ani de inchisoare pentru implicare in furtul miliardului din sistemul bancar din Moldova.

Purtatoarea de cuvant a primarului de Orhei a refuzat sa comenteze declaratiile omului de afaceri, iar serviciul de presa al PD-ului nu ne-a raspuns la telefon. Anterior, liderul democrat a declarat intr-un interviu ca omul de afaceri il ataca pentru a-l intimida.