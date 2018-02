Viitorii pretendenti la functii elective vor trebui sa obtina un certificat de integritate. Plahotniuc: "Vom merge la Parlament cu o initiativa legislativa". PD anunta ca vrea mai multe femei in politica: "Am pregatit un proiect"

Certificatul va fi eliberat de Agentia Nationa de Integritate.

Vlad PLAHOTNIUC, LIDER PD: "Astazi PD a acordat sprijin initiativei pe care au ineregistrat-o cativa din colegii nostri deputati. Este vorba despre introducerea certificatelor de integritate. Este unul din angajamentelor pe care noi ca partid le-am asumat in lupta impotriva coruptiei. Este o recomandare pe care am privit-o de la Comisia de la Venetia."

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: "Orice candidat va trebui sa depuna acest ceritificat de integritate. Nu este o restrictie sau o impiedicare de a candida la o anumita functie publica. Nici un organ, nici ANI nu va putea sa refuze.

Aceasta autoritate va elibera absolut la toti pretendentii. Acest certificat va include informatia privind averile confiscate, informatia cu privire la conflictele de interese, informatia privind anumite limitari si restrictii de a ocupa anumite functii. Asa cum este cazierul juridic, doar ca noi nu avem o baza de data unica.

Toate aceste informatii vor fi incluse in acest certificat de integritate. Speram ca aceasta initiativa va fi sustinuta si votata de Parlamentul RM. Astfel sa elminam inca o suspiciune ce tine de integritatea candidatilor care vor aplica la functii pentru institutiile publice din RM.

Nustiu cat ar fi de corecte aceste declaratii, din gura domnului usatii vin mesaje din partea serviciilor secrete de acolo unde se afla acum Usatii."

Plahotniuc a anuntat ca PD mai pregateste o initiativa legislativa. Democratii vor mai multe femei in politica:

Sergiu SARBU, DEPUTAT PD: "Dorim implementarea unui mecanist de promovare a doamnelor in politica. Aceasta initiativa urmeaza sa fie depusa in Parlament. Este un angajament care reiese din recoamndarile Comisiei de la Venetia.

Acest proiect urmeaza a fi dezvoltat. Noi ne dorim ca femeile sa fie promovate intens in politica. Am mai propus inca un mecanism de sustinere. Se propune un mecanism de sustinere financiara a partidelor care promoveaza doamnelor. Chiar si fiecare doamna care va fi aleasa in circumscriptie uninominala, va primi un coeficient."