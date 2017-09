Tipete si imbranceli la sedinta, la care reprezentantii companiei Kaufland urmau sa prezinte proiectul unui nou magazin. Acestia nu au mai apucat - VIDEO

Galagia a pornit dupa ce mai multi deputati socialisti, dar si activistul Vitalie Voznoi au dat buzna la sedinta, la care reprezentantii Kaufland isi prezentau proiectul.

”Fac demagogie deputati in parlament. Eu am venit ca sa aud ce se intampla si nu ne dau voie. Eu vreau sa aud ce se propune?”.

”E bine pentru infrastructura orasului. Acolo este dezastru. Fiecare este in drept sa auda proiectul.”

Socialistilor li s-au alaturat mai multi oameni care habar nu aveau despre ce presupune proiectul.

”-Locuiesc pe strada Independentei. Despre defrisare nici nu poate fi vorba. -De unde stiti despre defrisari daca nu ati vazut proiectul?- Asa, din auzite.”

”Soacra mea locuieste pe strada Zelinschi. Ma deranjeaza. Acolo nu ai unde sa largesti strada.”

In zadar a incercat autorul proiectului sa le explice cum va arata zona. Pentru a calma spiritele, a fost chemata politia.

”Totul este documentat. Ca domnul face circ nu e problema mea.”

Dupa mai bine trei ore de scandal, sedinta a fost amanata. Potrivit autoritatilor, pentru a construi un magazin Kaufland pe strada Decebal din sectorul Botanica este nevoie, neaparat, de acordul locatarilor. Ulterior, proiectul ar urma sa fie examinat si de Consiliul Municipal.

Igor VRABIE, ARHITECT BOTANICA: ”Informatia este publica, absolut peste tot.”

Victor CILIBIC, MANAGER DEZVOLTARE: ”Noi am elaborat deplin proiectul de infrastructura, care urma sa aplaneze si problema strazilor Zelinschi in perimetreu Decebal si Sarmisegetuza. Inclusiv, valorificarea celor 2 hectare de teren care mai bine de 10 de ani stau.”

Reprezentantii preturii urmeaza sa stabileasca data unei noi sedinte. O situatie similara a avut loc in luna ianuarie. Atunci au fost blocate audierile publice privind constructia unui hipermarket in sectorul Ciocana. Kaufland este o retea germana de magazine, prezenta in alte sase tari din Europa, unde pot fi gasite produse alimentare, pentru case sau gradini.