Potrivit politiei, acolo au fost depistate, printre plantele de floarea soarelui si 200 de plante de canepa. Acestea erau udate si ingrijite.

Plantele au fost smulse si transmise in laborator pentru a fi expuse unei expertize specializate. Conform legslatiei penale in vigoare persoanele care vor fi gasite vinovate risca pana la 35 de mii de lei amenda sau pana la 1 an de puscarie.