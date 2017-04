Planul dupa care ar fi urmat sa execute omorul lui Vlad Plahotniuc, publicat de politie. Interceptari cu suspectii: "Eu am sa-ti arat poza" - VIDEO

Potrivit Politiei, ofiterii Inspectoratului National de Investigatii si reprezentantii Procuraturii pentru Combaterea Criminalitatii Organizate si Cauzelor Speciale au efectuat, ieri, perchezitii la 17 adrese din tara si au retinut opt membri ai gruparii criminale, inclusiv cetateni ucraineni si locuitori ai regiunii transnistrene.

Astazi in cadrul unei conferinte de presa procurorii au declarat ca in luna decembrie 2016, institutiile de drept de la Chisinau au primit informatia precum ca in Moldova urmeaza sa soseasca asasini din Rusia sau Ucraina. La acel moment nu se cunostea cine ar fi tinta, informatiile primite indicau doar scopul venirii lor. Imediat au fost realizate un sir de actiuni profilactice pe teritoriul întregii tari, inclusiv verificarea minutioasa a cetatenilor ucraineni si rusi, care sosesc în Moldova. La sfarsitul lunii martie 2017, la Chisinau a venit un grup format din reprezentantii institutiilor de drept din Ucraina, care au prezentat detalii despre pregatirea unui atentat asupra unui cetatean al Moldovei. Drept urmare, a fost format grupul de urmarire penala si autorizate masuri speciale de investigatii.

In nota informativa din Ucraina se mentiona ca un cetatean ucrainean, cunoscut lider al lumii interlope, ar fi primit comanda de executare a unui cetatean al Republicii Moldova in schimbul sumei de 200 mii de dolari SUA. Se cunostea ca jumatate din aceasta suma i-a fost deja platita in calitate de avans. Politia ucraineana a aflat ca locatia unde urmeaza sa fie comis atentatul reprezinta un edificiu cu sapte etaje, în apropiere de care se afla o gradinita de copii, un cerc giratoriu si blocuri locative, insa nu se stia exact orasul sau regiunea unde s-ar afla acest imobil. Persoanele care urmau sa execute atentatul au sosit zilele trecute în Moldova din Ucraina, ocolind punctele de trecere a frontierei. În tara noastra acestia au contactat cu mai multe persoane de legatura, care aveau functii strict stabilite în aceasta grupare criminala, se arata intr-un comunicat al politiei din Republica Moldova.

Tot in comunicat scrie ca executorii, care au pregatire militara, au aflat recent cine este tinta lor, dar si care este planul atentatului cu utilizarea armelor de foc. La Chisinau urmau sa li se transmita arme, bani, tehnica speciala de comunicare, elemente de camuflaj etc. În timpul activitatilor operative, institutiile de drept au luat masuri sporite de precautie pentru a evita potentiale urmari grave ale atentatului pus la cale de gruparea criminala, operatiuni care au vizat inclusiv protejarea imobilelor aflate în zona vizata si a persoanelor. Operatiunea de retinere s-a decis sa fie efectuata în data de 7 aprilie, dupa ce au fost obtinute informatii ca eventualii comanditari ai asasinatului îi grabesc pe executori. Ca urmare a perchezitiilor de vineri, au fost depistate si ridicate armele si alte obiecte care urmau a fi folosite la comiterea atentatului, acestea fiind patru aruncatoare de grenade cu efect cumutativ calibru 28 mm, doua pistoale model CZ cu amortizator, cartuse, statii radio, telefoane mobile, obiecte pentru deghizare, precum si alte bunuri si obiecte care au importanta pentru prezenta cauza penala.

Oamenii legii spun ca toti cei opt suspecti retinuti au fost anterior cercetati penal pentru comiterea infractiunilor exceptional de grave si deosebit de grave, inclusive omor si talharie.

Paralel actiunilor organelor de drept din Moldova, pe cazul dat au fost petrecute retineri si pe teritoriul Ucrainei. In tara vecina au fost retinute pe acest caz doua persoane. De asemenea, în comun cu omologii ucraineni urmeaza a fi stabilite toate persoanele implicate si identificati cei care au comandat asasinatul.

Potrivit politiei, la moment exista mai multi suspecti, inclusiv un cetatean moldovean domiciliat in Federatia Rusa, iar unii aflati pe teritoriul Republicii Moldova, care au legatura intre ele si interes comun. Masurile de investigatie continua.