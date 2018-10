Platon, despre afacerile pe care le-a avut in Moldova si ce s-a intamplat cu ele, despre furtul miliardului, despre relatia cu Plahotniuc si Sor si despre cum a fost retinut si adus in Moldova, intr-un interviu pentru Rise Moldova

Interviul a fost realizat prin intermediul avocaţilor lui Platon, după ce Administraţia Naţională a Penitenciarelor ne-a refuzat un interviu video cu acesta. Motivul – „condamnatul are calitatea procesuală în altă cauză penală aflată în procedură”.

Respectiv, nu am avut posibilitatea să confruntăm unele răspunsuri sau să facem precizări.

Acest interviu este o versiune tradusă, varianta originală fiind în limba rusă.



Rise Moldova: Cum sunteţi tratat în penitenciar?

– Atitudinea faţă de mine este una extrem de dură. De mai bine de doi ani sunt singur în celulă. În general sunt singur în tot blocul. Toate celulele din jurul meu sunt goale. La uşă stau de gardă non-stop angajaţii [Detaşamentului cu destinaţie specială] „Pantera”. Nu-şi scot cagulele nici când temperatura urcă la 40 de grade. Uşa e deschisă doar în prezenţa a trei oameni. Totul e împânzit cu camere de supraveghere. Sub fereastra mea, indiferent dacă plouă sau ninge, stă un gardian cu pistol automat. Turnul de supraveghere cu alţi gardieni înarmaţi e la zece metri de fereastra mea.

Raţia alimentară îmi este limitată la maximum. Când era caniculă nu mi se dădea apă potabilă, iar pe cea de la robinet o întrerupeau. Celula mea corespunde perfect condiţiilor de carceră. Mâncarea şi lucrurile personale stau pe podea. Nu am altceva pe care să le pun. După publicarea materialelor referitoare la implicarea lui [Vladimir] Plahotniuc (actualul preşedinte al Partidului Democrat – n.r.) în furtul miliardului au început să-mi ia creioanele şi pixurile. După ce avocaţii mei au scris un şir de plângeri, angajaţii penitenciarului mi-au adus cinci pixuri şi trei creioane. Am semnat că le-am primit, iar după o oră, în timp ce eram la întrevedere cu avocaţii, au intrat în celulă şi le-au luat. În timpul percheziţiilor ei îţi iau tot ce vor, apoi pleacă fără să întocmească vreun document. Procuratura este solidară cu administraţia penitenciarului şi, în mod demonstrativ, fără ca măcar să întrebe pe cineva, refuză să reacţioneze.

În cazul avocaţilor mei, contrar tuturor normelor legale care nu le limitează întâlnirile cu clienţii, li s-a impus un grafic de trei vizite pe săptămână, cu durata de până la o oră fiecare. După ce CtEDO a comunicat [autorităţilor Republicii Moldova] despre plângerile noastre, vizitele avocaţilor au fost reduse la două pe săptămână.

Toţi inamicii politici ai lui Plahotniuc se întâlnesc cu avocaţii lor în una şi aceeaşi cameră, unde totul este înregistrat video şi audio. Şi eu, şi Filat, şi [David] Davitean (fostul cumnat al lui Vitalie Proca – killerul care a încercat să-l asasineze pe bancherul rus Gherman Gorbunţov – n.r.).

Rise Moldova: Ce afaceri aţi deţinut în Moldova înainte de a fi arestat? Ce s-a întâmplat cu acestea după ce aţi fost arestat?

– În principiu nu am deţinut afaceri, ci am administrat investiţii străine. Acum totul a ajuns în mâinile lui Plahotniuc. Însă acest lucru este temporar, până în momentul în care Plahotniuc va pierde puterea.

Rise Moldova: Ce s-a întâmplat pe data de 25 iulie 2016? De ce aţi fost arestat?

– Eu am fost arestat în Kiev pe data de 25 iulie, la cererea autorităţilor Republicii Moldova. Asta s-a întâmplat la doar 40 de minute după ce parvenise cererea din Moldova. Reţinerea a fost făcută de către subdiviziunea cu destinaţie specială „Alfa” a SBU (Serviciul Ucrainean de Securitate – n.r.). Erau cel puţin 20 de persoane. În dimineaţa acelei zile, Viorel Morari, [şeful Procuraturii Anticorupţie din Moldova], anunţase că eu sunt dat în urmărire. Eram absolut liniştit, deoarece de 23 de ani eram cetăţean al Ucrainei, iar în anul 2002 îmi schimbasem numele de familie după cel al soţiei. Constituţia Ucrainei interzice extrădarea propriilor cetăţeni. Iar în momentul în care le-am prezentat celor de la SBU paşaportul, aceştia au înălbit. S-a creat panică. I-au raportat lui [Petro] Poroşenko, [preşedintele Ucrainei]. Însă acesta a dat ordin să fie întreprinse toate măsurile ca să fiu predat amicului său Plahotniuc.

Cei de la SBU au mers la oficiul unde acum 14 ani primisem paşaportul şi au furat din dosar formularul nr. 1. Anume acest lucru le-a permis ulterior să anunţe că paşaportul este fals. O tâmpenie, evident, însă acest aspect nu a preocupat pe nimeni. Dar chiar şi dacă nu-l luăm în considerare, atunci Procuratura Generală a Ucrainei însăşi a încălcat toate normele posibile şi a emis mandatul de extrădare falsificând cu dată anterioară refuzul meu de contestare a deciziei [de extrădare a Serviciului de Migraţie al Ucrainei]. Astfel am fost dus la aeroport, unde mă aştepta deja o cursă charter.

Rise Moldova: Aţi fost extrădat în Republica Moldova pe data de 29 august. Descrieţi momentul extrădării.

– Mă aflam în celulă. De la mine tocmai ieşise avocatul [Ilia] Novikov, cel care a apărat-o şi pe Nadejda Savcenko (pilot militar, erou al Ucrainei, s-a aflat o perioadă în închisoare în Rusia – n.r.). Mi s-a cerut să ies şi mi-au pus cătuşele. Apoi m-au dus într-o cameră cu patru martori cărora li s-a cerut să mă ţină minte. Aceştia au semnat o hârtie conform căreia cică încă cu 10 zile în urmă am refuzat să semnez şi, respectiv, să contest în instanţă documentele Serviciului de Migraţie al Ucrainei.

Au intrat apoi procurorii, mi-au adus la cunoştinţă decizia de extrădare a Procuraturii Generale a Ucrainei şi imediat m-au prevenit că am 10 zile la dispoziţie pentru a o contesta. Chestiunea constă în faptul că, conform legii, decizia Procuraturii Generale a Ucrainei intră în vigoare doar după ce aceasta este contestată în două instanţe de judecată. Procurorii au ieşit, au intrat câteva persoane cu cagule, mi-au pus un sac pe cap, m-au scos în curte, m-au urcat într-un microbuz şi m-au dus la aeroport.

Rise Moldova: Cu ce avion aţi fost adus în Republica Moldova? Al cui era avionul? Cât de des aţi avut ocazia anterior să zburaţi cu astfel de aeronave? Cine a suportat cheltuielile de zbor?

– Avionul cu care am fost adus în Moldova era unul de marca Gulfstream. Acesta aparţine unei companii în spatele căruia se află Poroşenko. Relaţiile dintre Plahotniuc şi Poroşenko sunt demne de remarcat – în faţa avionului în care mă aflam eu zbura alt avion, care de asemenea îi aparţinea lui Poroşenko. Imediat după ce în primul avion fusese încărcaţi banii plătiţi pentru extrădarea mea, a aterizat şi cel de-al doilea avion. Din informaţiile pe care le deţin, pentru aducerea mea în Moldova au fost plătite 3 milioane de dolari.

Mă întrebaţi dacă am mai zburat cu curse charter şi cine le-a plătit? Da, am zburat, şi încă destul de des. Câteodată zburam cu [Ilan] Şor (om de afaceri şi primar de Orhei – n.r.). Şi cu Plahotniuc am zburat de vreo două ori.

De câteva ori când am mers în vacanţă prin Europa, chiar Şor mi-a pus la dispoziţie aşa, prieteneşte, avionul său. Acesta îşi oferea avionul şi lui Voronin, şi lui Leancă, şi încă multor altor persoane, în special din Rusia. Aşa acesta îşi stabilea relaţii de prietenie: oferind cadouri, asigurând zboruri sau vacanţe confortabile. Şor e maestru în a câştiga încrederea şi a se face util şi amabil. Şi totul e oferit în contextul: „Fii bun, acceptă calul în dar”.

Rise Moldova: Care-i rolul lui Ilan Şor în dosarul penal care vă vizează? La nunta acestuia din 2011 Dvs. aţi declarat că mirele este multi-talentat. Bănuiaţi atunci că talentele lui vor sta la baza unui proces penal împotriva Dvs.?

– Şor este doar un instrument. Acesta îi aparţine în totalitate lui Plahotniuc. Vă amintiţi că Şor a depus mărturie împotriva mea doar după ce fusese reţinut. Imediat ce a depus mărturie – a şi fost eliberat. Nu cred că a fost nevoie de cine ştie ce eforturi pentru a-l convinge. Pentru propria-i libertate acesta cu lejeritate a oferit la schimb libertatea mea.

Mă întrebaţi dacă am bănuit vreodată ce rol va juca Şor în viaţa mea? Problema doar nu e în el. Problema e în Plahotniuc şi în sistemul de putere pe care acesta l-a instaurat în Republica Moldova. Dacă nu exista Şor, cu siguranţă să găsea altcineva. Chiar şi mâine, indiferent despre ce dosar penal ar fi vorba, se va găsi cu uşurinţă un martor care să facă declaraţii împotriva Dvs. şi veţi fi imediat reţinut şi judecat, dacă Plahotniuc va avea nevoie de acest lucru. Iar voi ştiţi asta foarte bine.

Rise Moldova: Aţi fost prieten cu Şor? Doar aţi petrecut împreună diverse sărbători de familie – zilele de naştere ale copiilor, nunţi etc.

– Cu Şor am fost cunoştinţe foarte bune, dar prieteni – niciodată. Prieten este acela care trece prin foc şi pară pentru mine. La fel şi eu pentru el. Cu alte cuvine, eu înţeleg cu totul altfel noţiunea de prieten. Da, eu eram un oaspete frecvent la evenimentele organizate de Şor. Eu îi eram util. Acesta împrumuta bani de la mine destul de des.

Rise Moldova: Domnule Platon, cine este beneficiarul final al creditelor de la Banca de Economii (BEM) pentru care aţi fost condamnat la 18 ani de închisoare? Ilan Şor şi procurorii susţin că acesta sunteţi Dvs.

– PLAHOTNIUC ŞI ŞOR SUNT BENEFICIARII FINALI AI CREDITELOR BEM. Sunt uimit că îmi puneţi această întrebare. Noi am publicat pe internet o groază de informaţii la acest subiect, acolo totul este rugumat de mii de ori. Constat că anume această trăsătură reprezintă un specific naţional al Republicii Moldova – nimeni nu vrea să citească, tuturor le este lene să pătrundă în esenţă. Citesc doar titlurile. Anume de acest fapt şi profită Plahotniuc. Vedem titluri răsunătoare şi afirmaţii spumoase, iar la nivel de probe – materiale din cadrul Congresului al XXV-lea al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor al Uniunii Sovietice. Dar nimeni nu citeşte, nimeni nu analizează. Nici măcar judecătorii nu citesc materialele din cadrul proceselor penale şi puţin ce înţeleg din deciziile pe care ei înşişi le pronunţă.

Repet încă o dată: beneficiarii finali ai tuturor creditelor BEM au fost Plahotniuc şi Şor. Ai tuturor creditelor, fără excepţie. Şi acestea nu sunt declaraţii goale, de genul celor pe care doar procuratura Moldovei îşi permite să le facă. În susţinerea acestor declaraţii există probe documentare concrete.

