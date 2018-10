PLDM sustine ca tranzactia prin care a fost vanduta compania Air Moldova ar fi dubioasa. Firma, fiind data la un pret de nimic. Acestia au cerut ca Ministrul Economiei sa vina cu explicatii in Parlament - VIDEO

Iurie TAP, DEPUTAT PLDM: “Circumstantele vorbesc despre faptul ca aceasta companie a fost adusa intentionat la aceasta stare. Sa fie audiat astazi.”

Vladimir TURCAN, DEPUTAT PSRM: “Vedem, nu pur si simplu, un proces de privatizare, ci vanzare la un pret mizerabil, mainile unei companii stranii.”

Desi fractiunile din opozitie au sustinut ideea de a-l invita pe Chiril Gaburici in plen, propunerea nu a fost votata de majoritate.

Bogdat TIRDEA, DEPUTAT PSRM: “Initial se falimenteaza cica intreprinderea, se creaza niste datorii fantastice, imaginare, apoi se vinde la o firma creata peste noapte de vreo doi moldoveni care are un capital de doua milioane de lei si care s-a creat doua zile in urma si care achita 50 de milioane de lei in bugetul de stat, adica 2,5 milioane de euro la o mega corporatie, intreprindere de stat care detine monopolul asupra zborurilor spre exterior.”

Mihai GHIMPU, LIDER PL: “Sigur ca este foarte straniu ca o firma atat de, detine primul loc in Romania si nu ia ia act pachetul de actiune, dar majoritatea e luata de doua persoane fizice. Cum cunosc eu, nicio firma care se stimeaza nu accepta ca altcineva sa detina majoritatea.”

Am incercat sa aflam de la Agentia Proprietatii Publice cine sunt, de fapt, creditorii care au oferit imprumuturi companiei Air Moldova, insa serviciul de presa ne-a spus ca va reveni mai tarziu cu detalii.

Tudor DELIU, DEPUTAT PLDM: “Mi se pare ca aici se incearca a se ascunde hotii miliardului.”

Aceleasi nedumeri le are si ONG-ul “Expert-Grup” care solicita Centrului National Anticoruptie sa investigheze cum a reusit Air Moldova sa acumuleze aceste datorii.

Eugen GHILETCHI, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “In mediul in ultimii 5 ani, vanzarile au crescut cu 25% anual, asta indica ca mediul economic in care activa era destuld e prielnic, in acelasi timp, datoriile comapneii cu crescut cu 360 de milioane de lei. Aceasta discrepanta intre cresterea veniturilor si lipsa de profitabilitate indica spre gestionare ineficienta.”

Economistii considera ca licitatia in baza careia a fost selectat castigatorul nu a fost promovata destul si ca a durat prea putin.

Eugen GHILETCHI, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “Documentele necesare, caietul de sarcini, nu au fost traduse in limba straina. Comunicarea s-a limitat pe communicate de presa oficiale ale APP. Nu s-a urmait atragerea unor investitori specializati.”

Civil Aviation Group SRL este singura firma care si-a depus dosarul pentru licitatia anuntata la sfarsitul lunii iulie si a si fost desemnata castigatoare. Compania, cu un capital de jumatate de milion de lei, a platit pentru operatorul aerian 50 de milioane de lei.

Eugen GHILETCHI, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “Exista vreo fundamentare economica care sta la baza pretului respectiv, sau el a fost determinat prin criterii subiective?”

Pretul este atat de mic, pentru ca noii proprietari s-au angajat sa plateasca datoriile Air Moldova, estimate la 1,2 miliarde de lei, se arata in comunicatul Agentiei. 49% din capitalul noului proprietar al operatorului aerian apartine Blue Air, o companie privata de aviatie din Romania, cu sediul la Bucuresti. 51 la suta din actiunile SRL-ului sunt detinute de doi oameni de afaceri din Republica Moldova.