Plimbarile in parcul Dendrariu din capitala ar putea sa ne coste mai mult. Administratia cere ca tichetele de intrare sa fie mai scumpe - VIDEO

6 lei in loc de 4 vor plati cei maturi pentru o plimbare in parcul Dendrariu, iar elevii si studentii 4 lei in loc de doi. Automat vor creste si preturile abonamentelor lunare. Pentru maturi de la 60 la 90 de lei, iar in cazul studentilor, acestea vor ajunge la 60 de lei. Directorul parcului “Dendrariu”, Ion Uzun, spune ca noile tarife nu sunt un moft, ci o necesitate.

Ion UZUN, DIRECTOR I.M. PARCUL “DENDRARIU”: “Finantarea din bugetul municipal ne ajunge doar pentru 60 de procente pentru planurile noastre. 40 de procente noi trebuie sa castigam banii singuri, pentru mentinerea colectiilor si implementarea noilor proiecte.”

De altfel, spune administratia, noile proiecte ar urma sa justifice taxa de la intrare.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Cei de la Dendrariu vor sa amenajeze o gradina a Eternitatii. Este vorba de 8000 de metri patrati pe care vor fi montate fantani artezine si plantate specii de flori si arbori din alte tari. Daca se accepta majorarea taxei de la intrare proiectul ar putea fi gata in toamna anului viitor.”

Ion UZUN, DIRECTOR I.M. PARCUL “DENDRARIU”: “Este o expozitie noua, in stil geometric, cu fantani arteziene cu apa potabila, cu alei pavate. Pretul se estimeaza undeva la 10 milioane de lei.“

Parcul “Dendrariu” se intinde pe o suprafata de 78 de ha, iar intretinerea acestuia costa peste 3 milioane de lei anual.