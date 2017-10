Ploaia a dat peste cap campania de inverzire a plaiului. Mai marii tarii au renuntat la plantarea colectiva a copacilor. Doar cei de la spatii verzi si cativa voluntari au sadit copaci - VIDEO

Puieti de frasin, stejar si artar au fost saditi astazi intr-un parc din sectorul Ciocana al capitalei. La primele ore ale diminetii zeci de muncitori de la spatii verzi au dat start campaniei de inverzire a plaiului.

“Stejar, artar punem, important e sa se prinda. Pe unde e greu pe unde e usor, ce sa-i faci.”

Au pus mana pe harlete nu doar barbatii, dar si femeile. Oamenii spun ca ploaia nu i-a speriat. Asa cum s-a intamplat in cazul presedintelui, deputatilor, ministrilor si functionarilor de la primarie care ieri au anuntat ca vor planta arbori, iar astazi s-au razgandit. O vor face cand va iesi soarele, spun acestia.

“S-au obisnuit sa stea la caldut in fotolii.”

“Asta e timpul cel mai bun pentru sadit copacii, cand arde soarele se usuca radacinile.”

“Ar trebuie sa iasa toti.”

“Sa ne mareasaca salariul ori sa puna ei pe sapa. "

Cot la cot cu muncitorii de la spatii verzi au sadit pomi si cativa voluntari. Acestia si-au pus si dorinte.

Petru NEDARITA: “Unul asa mai puternic pentru domnul Dorin Chirtoaca ca el a facut multe lucruri pentru Chisinau. Astazi este umilit si injosit. Am sa vin sa-l ud cu galeata ca sa se prinda.”

Potrivit responsabililor de la Spatii Verzi din cei peste 23 de mii de puieti plantati anul trecut in capitala, doar 60 la suta au prins radacini.

Galina LEAHU, SEF ADJUNCT “SPATII VERZI”: “Pe teritoriul gestionat de spatii verzi vor fi plantati 9000 de arbori decorativi.”



Ziua Nationala de Inverzire a Plaiului este organizata in fiecare an in ultima sambata a lunii octombrie, in urma unui decret semnat de Mihai Ghimpu pe cand era presedinte interimar. Anterior actiunea avea loc primavara. Potrivit Moldsilva, in acest an, urmeaza sa fie saditi peste trei milioane de puieti pe o suparfata de 555 de hectare.