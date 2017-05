Ploaia de aseara i-a lasat pe gospodarii din Cimislia cu ochii in lacrimi. Casele acestora, dar si culturile au fost inghitite de apa - VIDEO

Zeci de gospodari din Cimislia nu au inchis un ochi noaptea trecuta, iar astazi dimineata au ramas ingroziti de dezastrul ramas dupa ce au trecut suvoaiele. Casa familiei Siletchi este plina de noroi.

Nina SILETCHI: “Aici erau covoare acum nu-i nimic tot trebuie sa aruncat”.

Toata ziua oamenii au scos cu caldarile noroiul din casa.

Nina SILETCHI: “Inauntru e plin cu apa. Pana o sa ne descurcam o sa ne trebuiasca o luna”.

Gradina si curtea s-au transformat intr-un lac. Tot ce mai aveau prin gospodarie dar si culturile au fost inghitite de apa.

In aceeasi situatie este si aceasta familie care are beciul plin de apa. Cel mai grav e ca apa continua sa vina. Barbatul se plange ca a ramas fara cele 15 gaini care s-au inecat.

“Practic toate gainile au fost inecate. Care au fost mai sus au scapat. Nivelul s-a ridicat pana la un metru si ceva de apa. Oamenii au tras o sperietura zdravana. Chiar si cei mai varstnici spun ca nu au mai vazut astfel de inundatii de cel putin 30 de ani."

Salvatorii lucreaza non-stop. Acestia abia de reusesc sa pompeze apa din curti si beciuri. Viceprimarul orasului Cimislia spune ca de vina ar fi un parau din localitate, care s-a umflat si s-a revarsat cu viteza.

Sergiu VARLAN, VICEPRIMAR CIMISLIA: “Acest raulet mic s-a prefacut in cateva minute in rau care au provocat inundatii”.

Potrivit salvatorior la Cimislia, Anenii Noi si Hancesti au fost inundate 60 de gospodarii. La Puhoi nivelul apei in iazul din preajma localitati a crescut cu circa 2 metri. Au fost distruse garduri, automobile si inundate case. Pe alocuri drumul si trotuarul au fost afectate in proportie de 80 la suta.

Conform informatiei prezentate la sedinta Comisiei Situatii Exeptionale convocata de dimineata la Guvern cele mai afectate au fost localitatile din centrul si sudul tarii. Ministrul mediului sustine ca in mare parte inundatiile au fost provocate de rape si paraie.

Valeriu MUNTEANU, MINISTRUL MEDIULUI: “La statia Briceni au fost zero precipitatii, iar la Chisinau 43 de litri, asta inseamna 88 de procente norma lunara. In aprilie au fost 2 norme lunare. Prutul si Nistrul este in regula. Nu am avut grindina. Raurile mici sunt in albie. Lacul Ghidghici, Costesti stanca sunt in regula.”

Toate localitatile ramase fara lumina au fost reconectate. Salvatorii urmeaza sa evalueze pagubele.