Ploaia din aceasta dupa amiaza a inundat mai multe drumuri din capitala. Strada Albisoara s-a transformat traditional intr-un rau - VIDEO

S-a circulat ci dificultate si pe strazile Puskin, Grigore Ureche, Hancesti, unde pe unele portiuni apa a ajuns si pana la jumatate de metru, iar masinile pur si simplu au inotat. Pentru maine, meteorologii prognozeaza ploi doar in sudul, tarii, in centru si in nord vom avea cer partial noros, iar maximele vor ajunge pana la 16 grade. In noaptea de miercuri spre joi sunt posibile ingheturi de pana la minus 2 grade. De vineri revin precipitatiile. Meteorologii anunta ploi cu descari electrice pana duminica.