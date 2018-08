Ploaia din ultimele zile a afectat mai multe raioane ale tarii: acoperisurile au fost distruse, iar cativa km de drum, deteriorate. Unii gospodari au ramas fara legume si fructe in gradina

Potrivit IGSU, au ramas distruse mai multe portiuni de drumuri din raionul Cantemir, circa 5,5 km de drum.

In UTA Gagauzia, satul Congazcicul de Jos au fost afectate circa 7 ha de legume, iar in orasul Vulcanesti circa 23 ha de vii.

Astfel la nordul tarii, in satul Chiscareni din raionul Sangerei ploaia a afectat 1,2 ha de vii. Tot in aceasta localitate, in urma vantului puternic au fost smulse si deteriorate acoperisele a 3 case de locuit.