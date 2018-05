Ploaia cu grindina a facut pagube la Causeni. Vijelia a distrus practic tot ce au plantat oamenii in gradini: "Era gheata, o incarcai cu lopata " - VIDEO

Satul Chircaiesti din raionul Causeni a fost cel mai afectat. Oamenii din sat spun ca bucatile gheata erau cat oul de prepelita. Daca in gospodariile unora grindina a provocat pagube, in ale altora — suvoaiele formate dupa ploile puternice au spalat totul in cale.

"Uite asa era gheata, o incarcai cu lopata, cam asa era, era si mai mascata, deodata marunt apoi mai mascat. Acoperisurile normal, da poama, copac tat."

"Poama a farmat-o, rosiile care au pus devreme."

Angela spune ca nu a vazut asemenea grindina de cand se tine minte, am intalnit-o in curte in timp ce matura frunzele de vita de vie si de cires rupte de pe copaci. Ea spune ca apa era pana la genunchi.

"Iata uitativa cartofii afara, ceapa."

Iar in satul Saiti din Causeni trei vite s-au electrocutat dupa ce vantul puternic a rupt un fir de electricitate. Specialistii de la directia agricultura din Causeni au mers astazi pe campurile agricole din Chircaiesti pentru a analiza prejudiciile.