Ploaia puternica a lasat dezastru in mai multe localitati din tara. Zeci de case, inundate si fara curent electric - VIDEO

Potrivit salvatorilor, cele mai afectate raioane au fost cele din sudul si centrul tarii. La Comrat vantul puternic a smuls 4 hectare de vita de vie, dar si acoperisul unei ferme. Grindina a distrus 120 de hectare de floarea soarelui si 14 hectare de porumb din Stefan Voda.

In raionul Edinet, un gimnaziu a ramas fara acoperis. Totodata, autoritatile spun ca zeci de case din 14 localitati au fost inundate si a fost nevoie de interventia pompierilor ca sa scoata apa din beciuri si gradini. Codul galben de ploi puternice expira in aceasta seara, iar in urmatoarele zile se incalzeste.