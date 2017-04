Ploaia si vantul puternic au lasat pagube in urma lor. Cel putin 5 soferi au avut ghinionul sa-si gaseasca in aceasta dimineata masinile facute zob de copacii cazuti - VIDEO

Doi soferi au avut ghinionul sa-si gaseasca in aceasta dimineata masinile sub ramurile imense ale copacului prabusit. Arborele a cazut in zori in aceasta curte de pe strada Ismail.

La Botanica, pe bulevardul Dacia, alte trei masini au fost avariate, dupa ce un arbore a fost practic despicat in doua, iar o bucata a cazut direct peste automobilele parcate. Aici, salvatorii au venit si au luat ramurile, care blocau accesul in curte. Responsabilii de la Spatii Verzi nu au fost de gasit pentru a ne spune din ce cauza s-au prabusit arborii si daca au existat mai multe cazuri de acest fel.

Pe strada Alba-Iulia, un gard de aproximativ 20 de metri a cedat din cauza umezelii. La scurt timp, a fost instalat altul temporar. Potrivit Serviciului Situatii Exceptionale, la Hancesti trei curti au fost inundate, precum si gradina unei gospodarii. Salvatorii au pompat deja apa. Potrivit meteorologilor, de maine nu mai ploua si se incalzeste. Luni vom avea maxime de 23 de grade.