Ploaie puternica la Comrat. Culturi agricole au fost distruse, iar strazile - inundate: apa e pana la genunchi - VIDEO

Potrivit localnicilor, in acea zona, apa are 20 de centimetri la nivelul carosabilului. Distruse au fost si culturile agricole.

Meteorologii au emis un cod galben care intra in vigoare in aceasta seara. In aceasta noapte sunt prognozate ploi puternice, izolat insotite de descarcari electrice. Precipitatiile vor continua si maine. Astfel ca daca astazi am avut 31 de grade la amiaza, maine nu vor fi mai mult de 18 grade in capitala.

Si duminica va fi destul de rece. Saptamana viitoare va fi ploioasa, cu maxime de pana la 26 de grade.