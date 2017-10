Ploaia din ultimele zile i-a lasat fara drum pe localnicii din satul Razeni. Acesta s-a umplut cu noroi si gropi, dupa ce muncitorii care au tras canalizarea nu au astupat bine santurile. Ce spune primarul - VIDEO

Dupa ploile din ultimele doua zile strada Traian din satul Razeni s-a umplut de noroi si gropi imense. Asta deoarece muncitorii, care au tras canalizarea nu au astupat bine santurile unde au montat tevile.

“Daca au zis ca fac drumul, trebuia repede si pietris sa puna, noi am dat bani pentru sapat.“

“Oamenii au de adus poama, au de adus popusoi, ca toamna si uite ce s-a intamplat. Dar cine-i vinovatul nu-l stim.“

Din cauza noroiului si riscului de a nimeri intr-o groapa unii nu se incumeta sa iasa din case, altii insa isi i-au incaltaminte de schimb.

“Am copil mic, cu masina nu pot sa ies. Daca Doamne fereste vineo ambulanta, aici nimeni nu poate veni.”

“Dimineata am luat copilul si ciubote pana in deal si ne-am incaltat si am venit inapoi.”

Oamenii povestesc ca ieri cativa vecini s-au impotmolit in noroi in timp ce duceau mortul la groapa

“Ieri a fost un deces la vecin si un om a cazut aici, a calcat si s-a dus pana la jumatate in jos.”

Satenii au semnalizat gropile ca nu cumva cineva sa cada in ele. In dreptul lor au pus saci sau crengi. Cel mai greu le este batranilor, care si asa se deplaseaza greu, dar acum prin noroi, abia de se misca.

“Avem niste chinuri foarte grele. Cand au venit baietii astia sa ne sape au masurat 150 de lei de metru cu tot a lor si am de platit 1050 de lei bunica, eu inca in decembrie o sa ma rasplatesc.“

“Sa ne mareasca pensiile ca uite numai in galos umblam.“

Peisajul este la fel si pe alte strazi din Razeni unde din cauza ploilor pamantul s-a transformat in noroi.

“Chiar cu ciobotele am fost la Chisinau, in sacosa. Uite putin drum dar nu putem iesi. Aici nu se face nimic, macar o scurgere.“

Primarul din Razeni sustine ca oamenii fac zarva din nimic si ca lucrarile de montare a sistemului de canalizare se vor termina imediat ce se va usca pamantul.

Ion CRETU, PRIMAR RAZENI: “Este imposibil de lucrat, este umed. Se dezvanta si vom incepe lucrarile. Eu inca odata va zic, lucrarile nu s-au efectuat pana la urma.“

Primarul spune ca dupa ce se vor termina lucrarile de constructie, drumul va fi acoperit cu pietris.