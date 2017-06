Ploile din ultimele 24 de ore au facut iarasi prapad la Bulboaca, sat care inca nu si-a revenit dupa precipitatiile de luna trecuta - VIDEO

La nici o luna de cand ploaia a facut prapad in mai multe gospodarii din satul Bulboaca, curtile oamenilor s-au umplut iarasi cu apa in urma precipitatiilor de ieri. Oamenii dau vina pe autoritatile locale ca nu au interprins nimic. Primarul se apara so spune ca nu poate lupta cu calamitatile naturale.