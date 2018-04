Ploile, grindina si vantul puternic au afectat cateva localitati din nordul tarii. Mai multi copaci au fost doborati, iar sate intregi au ramas fara curent electric: "Strasnic" - VIDEO

Video in curand

In urma ploii cu grindina si a vantului puternic la Drochia mai multi copaci au fost doborati. Oamenii au postat cateva imagini pe retelele de socializare cu bucatile de grindina care au acoperit pamantul. Angajatii intreprinderii municipale responsabile s-au apucat dis-de-dimineata sa curete orasul.

"Am iesit de dimineata si am strans crengile. Pe la 5 am iesit pentru ca sunt mai putini pietoni."

"De copaci stim, de case pana cand nu stim. Strasnic a fost."

Alexandru ARHIPOV, MANAGER FILIALA DROCHIA retelele de distribuire NORD: "In cursul furtunii de aseara, 18:45 de minute au fost deconectate de la energia electrica mai multe localitati."

Ploaia torentiala a facut ravagii si in cateva sate din raionul Rascani.

Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta, la Borosenii Noi vantul a smuls bucati din acoperisul unei case, iar la Zaicani grindina a afectat un depozit. Rafalele puternice au dat jos copaci si la Mihaileni si Vasileuti.

Salvatorii sustin ca satele care au ramas noaptea fara curent electric, au fost reconectate spre dimineata.