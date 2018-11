Ploua cu gheata la Nisporeni si ninge la Causeni. Situatia in tara. Politia: carosabilul e lunecos. Oamenii legii vin cu recomandari pentru soferii care pornesc la drum - VIDEO

In cele mai multe regiuni avem in aceste momente - 1 grad Celsius. La Nisporeni ploua cu gheata, iar la Causeni ninge slab in aceste momente. Meteorologii anunta vreme rea si in urmatoarele zile, iar temperatura va scadea cu un grad sau doua.

Imagini de la Causeni:

Se circula in conditii de ceata pe mai multe sosele din tara. Astfel, INP avertizeaza soferii:

- să mărească distanţa de siguranţă în mers;

- să utilizeze luminile de întîlnire;

- să evite efectuarea manevrelor în trafic – depăşiri;

- să folosească atît sistemul de iluminare-semnalizare, cît şi pe cel de climatizare;

- să se asigure că parbrizul, geamurile laterale şi luneta asigură o vizibilitate foarte bună;

- să fie siguri că au în bună stare de funcţionare ştergătoarele, instalaţia de climatizare şi dezaburire;

- să aibă maşinile echipate cu pneuri de iarnă, iar dacă nu au reuşit să le echipeze să nu pornească la drum.

Pana la aceasta ora, din cauza conditiilor meteo, s-au produs 3 accidente, anunta autoritatile.

