Ploua si astazi in capitala. Mai multe strazi sunt acoperite de ape, zeci de soferi au ramas blocati in drum, unii si-au pierdut placutele prin puhoaie, iar cateva pasaje subterane au fost inundate - VIDEO

La doar cateva minute dupa ce a turnat cu galeata, strada Albisoara s-a transformat intr-un rau. Asa ca masinile pluteau prin apa.

Unii soferi au ramas blocati in mijlocul strazii.

“Chemam evacuatorul.”





Iar altii au facut cale intoarsa.

Greu i-a fost si acestui motociclist.

Gurile de canalizare nu au reusit sa capteze toata apa de pe strazi, asa ca aratau ca niste havuzuri.

In timp ce pe strazi cei mai multi fugeau de stropii de ploaie, acesti copii se jucau prin suvoaiele de apa.

Mai putin vesel le-a fost insa celor care au trecut prin pasajul subteran de pe strada Ismail. Comerciantii de acolo spun ca dupa fiecare ploaie cumparatorii ajung la ei...

“Inotand. Foarte greu.”

Serviciul Vamal anunta ca posturile vamale de tip debarcader din Soroca si din Cosauti si-au sistat temporar activitatea din cauza cresterii nivelului apei in raul Nistru. Potrivit meteorologilor, codul galben de vreme rea este valabil pana in aceasta seara. Maine, in prima zi din luna lui cuptor, in capitala sunt prognozate 22 de grade Celsius. De saptamana viitoare se va incalzi, maximele vor ajunge pana la 28 de grade.