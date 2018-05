PMAN - arena sportiva, pentru o zi. Sute de sportivi profesionisti cat si amatori s-au intrecut la diferite probe, la Olympic Fest - VIDEO

Piata a fost amenajata in asa fel incat sa fie posibila practicarea mai multor genuri de sport. In jur puteai sa vezi tot felul de competitii de la fotbal, baschet, tenis, pana la arte martiale si atletism.

Vlad a venit astazi de la Gratiesti, impreuna cu tatal sau. Baiatul are 4 ani si a ocupat primul loc la doua probe sportive, flotari si ridicarea trunchiului. Tatal sau spune ca se mandreste si ca il va promova in sport.

“ 100 de flotari, am facut si ridicarea trunchiului 40 de ridicari. - Ce ai primit? - Medalia. -Ce vrei sa devii cand vei fi mare?- Campion.”

Cei care au participat la probele sportive spun ca isi doresc sa fie organizate astfel de evenimente cat mai des.

“ Am participat la maraton, as vrea sa spun ca daca ai o pregatire foarte buna poti usor sa treci peste etape.“

"Am avut un turneu, am jucat baschet 3 la 3 mi sa parut foarte interesant deoarice s-au dat si medalii si premii, am obosit foarte tare.”

Olympic Fest este o sarbatoarea a sportului pentru toti, care aduna in fiecare an in Piata Marii Adunari Nationale mii de oameni, indiferent de abilitati sportive.