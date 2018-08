PMAN - plina de oameni. Sustinatorii PPDA, PAS si PLDM au protestat impotriva guvernarii, iar simpatizantii lui Sor au mancat, au chefuit si au dansat. Filmul evenimentelor de ieri - VIDEO

Dimineata a inceput cu manifestatia activistei Maia Laguta, care a venit in centrul capitalei pentru a protesta impotriva scumpirii carburantilor. A renuntat, insa, in scurt timp la miting, pentru ca sustinatorii lui Ilan Sor au impanzit Piata Marii Adunari Nationale.

Spun ca au venit sa-i apere demnitatea primarului de Orhei, iar manifestatia lor s-a transformat intr-un chef – cu dansuri, chiote si mancare impartita gratis.

Pe scena si-a facut aparitia primarul de la Jora de Mijloc, Marina Tauber. La un moment dat a fost stropita cu apa de un protestatar, venit la mitingul organizat de PAS-PPDA.

Marina TAUBER, PRIMAR JORA DE MIJLOC: “Chiar daca in randul nostru sunt provocatorii noi vom continua."

A tinut un discurs de pe scena si Ilan Sor, care s-a laudat ca este sustinut de eurodeputati, care i s-ar fi alaturat la protest.

Ilan SHOR, PRIMAR DE ORHEI: “Noi suntem de neinvinsi. Noi facem tot pentru oameni. Inteleg ca se incearca sa-i duca pe oameni in eroare, dar totul e o minciuna.”

Si in timp ce Sor vorbea de pe scena, de cealalta parte a baricadei sustinatorii PAS si PPDA il huiduiau.

Apoi, Ilan Shor si Marina Tauber au plecat din Piata, fiind condusi de bodygarzi pana la masina.

La un moment dat, membrii Miscarii de Rezistenta Nationale au incercat sa-i alunge pe sustinatorii lui Sor din Piata, iar spiritele s-au incins.

Cele doua tabere au fost despartite de politisti. De cateva ori oamenii au incercat sa rupa cordonul, insa au fost opriti.

Membrii formatiunii au instalat in Piata Marii Adunari Nationale mai multe corturi, unde au adus apa si dulciuri, iar doritorii au primit si cate o portie de hrisca.

La un moment dat multimea s-a imbulzit pentru produsele alimentare.

Dupa ce au mancat, Piata s-a umplut de resturi de vesela din plastic.

Potrivit politiei, la protestul organizat de Ilan Shor au fost prezenti in jur de 5 mii de oameni, organizatorii insa sustin ca au fost peste sapte mii. La manifestatia opozitiei insa s-ar fi adunat cateva zeci de mii de oameni, sustin organizatorii PPDA si PAS.

Serviciul de presa al IGP vorbeste insa de o cifra de 6500 mii. Cele doua tabere au fost separate de cordoanele formate de politisti.

In fata monumentului lui Stefan cel Mare a fost improvizata o scena. La protestul opozitiei au venit si moldovenii din diaspora, care au improvizat un monument al lor.

Ulterior, multimea a pornit in mars spre Parlament, Presedintie, SIS si CNA, unde au scandat timp de aproximativ o ora.

Apoi au revenit in PMAN.

Oamenii au protestat impotriva guvernarii. Au cerut totodata ca scrutinul din 3 iunie sa fie validat, judecatorii care au anulat alegerile sa fie trasi la raspundere, iar sistemul mixt de vot – anulat.

Purtatorul de cuvant al partidului Democrat nu ne-a raspuns la telefon pentru a comenta acuzatiile aduse guvernarii. Solidari cu cei care au manifestat in centrul capitalei, zeci de moldoveni stabiliti peste hotare, au iesit in strada la Londra, Paris, dar si in alte capitale sau orase europene.