Amplu protest in PMAN. Veniti din intreaga tara, oamenii au manifestat fata de anularea alegerilor, dar si impotriva guvernarii. Protestatarii si-au varsat toata furia in slogane ingenioase. Filmul mitingului - VIDEO

Piata Marii Adunari Nationale a fost astazi din nou scena unui amplu protest. Veniti din intreaga tara, oamenii au manifestat fata de anularea alegerilor, dar si impotriva guvernarii. Au scandat ore in sir in centrul orasului, iar la final au adoptat o rezolutie cu trei revendicari. Protestatarii si-au varsat toata furia in slogane ingenioase. Potrivit organizatorilor la miting s-ar fi adunat cateva zeci de mii de persoane, in timp ce politia anunta cifra de sapte mii.