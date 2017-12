Moldova ar putea deveni, a doua tara din Europa, dupa Franta, care va supraveghea podgoriile de vita de vie cu drona. Care sunt beneficiile si ce spun specialistii - VIDEO

30 de ha de vita de vie au fost supravegheate in aceasta toamna cu o drona, iar rezultatele au aratat ca metoda de depistare a bolilor este mai rapida decat daca s-ar merge direct pe camp. Totusi precizia nu este atat de mare.

Gheorghe ARPENTIN, DIRECTOR OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI: “Precizia in functie de soi este de la 12%-47% ceea ce este jos, obiectivul nostru este sa o aducem la 85%. Pentru ca vita de vie are la noi o forma de conducere pe spalera luarea vederilor nu trebuie sa fie perpendiculara, dar sub unghi pentru a vedea mai bine situatia tufei.“

Drona a oferit o precizie mai mare in cazul soiurilor rosii.

Gheorghe ARPENTIN, DIRECTOR OFICIUL NATIONAL AL VIEI SI VINULUI: “Pentru soiurile albe metoda nu functioneaza dupa precizia la care ne dorim. Metoda mai bine functioneaza la soiurile rosii si mai putin la soiurile albe.”

Franta este unica tara din UE unde podgoriile sunt monitorizate de drone. Totodata, acolo vinificatorii au legi foarte stricte.

Franck MAZY, EXPERT, FRANTA: “Este ceruta obligatia de a taia butucul care este afectat si obligatia ca zonele care sunt afectate de aceste maladii sa fie scoase din radacini. Daca nu este respectata aceasta prevedere sunt prevazute amenzi si, eventual, chiar inchisoare.”

Pana in 2019 si alte podgorii de vita de vie vor fi supravegheate cu drona si daca metoda va da rezultate, atunci va fi implimentata in toata tara. Pana atunci, specialsitii spun ca verifica la pas fiecare butuc.

Ion MORARI, SEF SECTIA AGRICULTURA, COMPANIE VINICOLA: “Vedem fiecare butuc cum rasufla. Mai bine sa pipaim, sa vedem.”

Datele culese de pe pogoriile din tara noastra au fost prelucrate in Canada. Drona costat 50 de mii de euro, iar cheltuielile au fost suportate de Agentiei SUA pentru Dezvoltare Internatonala si Guvernul Suediei.