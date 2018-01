A renuntat la epoleti pentru un costum de leu. Deghizat astfel, un inspector, impreuna cu colegi si voluntari, a impartit pliante in care sunt scrise reguli despre cum ne protejam de hoti - VIDEO

Sub haina de leu se ascundea un inspector superior de la Directia Securitate a IGP. Menirea acestuia era sa atraga oamenii, unii insa l-au evitat cum au putut. Inspectorul-leu si colegii sai, impreuna cu mai multi liceeni voluntari au impartit trecatorilor pliante in care sunt scrise reguli despre cum ne protejam de hoti. Doi elevi si-au invatat lectia pe loc. Totodata, politistii au instalat bannere cu informatii pe aleea de pe bulevardul Grigore Vieru pe care au numit-o Aleea Sigurantei.

Pentru ca orasul care, si asa era impanzit de hoti, a fost impanzit si de camere de supraveghere, imagini cu buzunareala sau jafuri de locuinte apar tot mai des in atentia publica. Oamenii legii spun, insa, ca asta nu inseamna ca se fura mai mult, dimpotriva. De multe ori bucuria hotilor este tocmai neatentia victimelor.

Iata de exemplu cum acest individ intra ziua in amiaza mare intr-o locuinta in care nimic nu-i sta in cale. Usa e deschisa de parca I-ar zice – poftim, intrati! Asa ca acesta se alege cu un notebook si o camera video. Sau in acest caz, suprins la Hancesti. Un rucsac lasat balta pentru cateva minute dispare in cateva secunde, cu tot cu laptop, telefon si bani.

Majoritatea hotilor profesionisti, totusi, actioneaza dupa reguli stiute de ei. Aplica tot felul de smecherii – se pazesc unul pe altul, ca aici. Sau ca in acest caz – o femeie impinge victima, alta ii smulge repejor portofelul.

In troleibuzele si microbuzele aglomerate hotii ii tintesc pe pasagerii mai neatenti – care fie au casti in urechi, fie vorbesc la telefon, isi tin geanta alandala, spre spate, sau o uita deschisa. Asa ca iata sfaturile politiei – tineti-va lucrurile de pret si banii in buzunarele interioare, paziti-va geanta, tinand-o cu mainile, in fata, evitati locurile intunecoase si putin populate si da, nu anuntati pe facebook cand plecati de-acasa sau cand ramaneti singur, mai ales in cazul copiilor si adolescentilor.