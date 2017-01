Politia a identificat femeia care a furat acum o luna un portmoneu din piata centrala: Cu cine a pus la cale pungaseala - VIDEO

Potrivit politiei, acum o luna de zile o femeie in varsta de 38 ani a devenit victima unei necunoscute, dupa ce i-a furat din geanta portmoneul cu bani in suma de 48 000 ruble rusesti, in timp ce facea cumparaturi in Piata Centrala.

In urma cercetarilor s-a stabilit ca persoanele care ii acopereau spatele femeii erau sotul de 40 ani si feciorul de 17 ani, originari din orasul Comrat. Conform primelor informatii acumulate de politisti, acestia ar fi fost implicati si in alte cazuri similare inegistrate.

Astfel a fost initiata o cauza penala pentru pungasie, fiind cercetati in stare de libertate.

Banuitii risca o pedeapsa cu inchisoare pe un termen de la 4 ani pana la 7 ani.