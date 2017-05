Politia a publicat imagini video de la perchezitiile de ieri la firmele de taxi. Momentul in care mascatii sar peste o poarta si intra in curte, filmat cu drona - VIDEO

Potrivit Politiei, s-a stabilit ca aproximativ 19 agenti economici in perioada anilor 2015-2017, prin includerea in documente contabile, fiscale si financiare a datelor false privind veniturile si cheltuielile, ca urmare a prestarii serviciilor de taxi, nu au achitat impozitele fata de bugetul de stat, cauzand un prejudiciu bugetului public national de aproximativ 15 milioane lei.

"Intreprinderile implicate gestionau activitatea a 1400 unitati de transport, inregistrate oficial si circa 1400 unitati de transport inregistrate neoficial, sumele de bani incasate zilnic constituiau de la 700-1300 lei, iar cele reflectate oficial in suma de 150-300 lei", se arata intr-un comunicat.

Concomitent, au retinut 6 persoane implicate in aceasta schema, si anume administratori ai agentiilor de taxi, contabili, iar alte persoane urmeaza a fi puse sub invinuire si anuntate in cautare internationala.

La fel, s-a mai stabilit ca o parte din membrii grupului criminal sunt fosti colaboratori a MAI.

Daca vor fi gasiti vinovati, acestia risca o pedeapsa cu inchisoare de pana la 6 ani sau cu amenda in marime de la 3000 la 5000 unitati conventionale, in ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite functii sau de a exercita o anumita activitate pe un termen de la 2 la 5 ani, iar persoana juridica se pedepseste cu amenda in marime de la 3000 la 6000 unitati conventionale cu privarea de dreptul de a exercita o anumita activitate sau cu lichidarea persoanei juridice.

Politia subliniaza ca o parte din faptuitori au aflat despre perchezitiile care urmau sa desfasoare si s-au eschivat de la organul de urmarire penala a pornit urmarirea penala in baza infractiunii de divulgare intentionata a datelor urmaririi penale, de catre persoane care efectueaza urmarirea penala si de catre persoane abilitate cu controlul asupra desfasurarii urmaririi penale.