Politia cauta slogan! Oamenii legii au lansat un concurs, iar cetatenii au venit cu 130 de propuneri, dintre au fost selectate 5. Care au fost cele mai originale idei: "-Nu stam in tufari, -Puncte,puncte,puncte" - VIDEO

“Ca în sport. Mai sus, mai puternici, mai rapizi.”



“Respectaţi legea”



“Cu gand omenesc.”



“Cinstit si serios.”



“Fără corupţie.”



“Lege şi regulă.”



“In primul rand e munca.”



Probabil, suparati pe oamenii legii pentru ca ii amendeaza pentru incalcarile din trafic, soferii au fost mai rautaciosi.

“-Luăm bani, dar pe ascuns. -Alte variante? -Avem aripi şi suntem nişte îngeri.”

“Numai pentru bani.”

“Debandadă totală”





"Nu stam in tufari.”

Altii s-au inspirat de la penalizari...



“Puncte, puncte, puncte.”

Unor soferi le-a fost greu sa gaseasca cuvintele potrivite pentru sloganul politiei.

“-Ce cuvinte va vin in cap? -Nu-s frumoase. -Spuneti-le. -Nu le spun.”

Oamenii legii spun ca s-au inspirat din practica internationala unde polita are slogane. In SUA, de exemplu in toate statele exista cate unul, ca si in tarile din Europa de altfel. Spre exemplu in Suedia, oamenii legii au un slogan destul de ingenios si este cmai degraba un indemn pentru a nu incalca legea - better out, ceea ce in traducere ar insemna- mai bine in libertate. Oamenii legii din statul Detroit din SUA spre exemplu s-au gandit si la turisti cand au compus sloganul. Making Detroit a Safer Place to Live, Work, and Visit, ceea ce in traducere ar insemna- Noi facem orasul Detroit un loc mai sigur pentru a trai, a munci si pentru a-l vizita. In variantele de la noi, care nu sunt foarte diferite, persista cuvantul siguranta.

Din cele 130 de slogane inventate de cetateni, au fost selectate 5.



Aceste 5 slogane au fost supuse votuluisi urmeaza sa fie ales doar unul, care va fi folosit in campaniile politiei, pe pliante, pe masinele de patrulare, dar si in spoturile video. Initiativa apartine sefului IGP, Alexandru Pinzari, care spune ca asa vrea ca cetatenii sa se simta mai aproape de politisti si sa aiba mai multa incredere in ei.

Alexandru PINZARI, SEF IGP “Noi am vrut ca sloganul sa includa atat politistul cat si cetateanul. Am avut si variante haioase, oamenii au trimis poezii intregi, noi insa avem nevoie de cateva cuvinte cu greutate.”

Proiectul face parte din strategia de dezvolatre a politiei pentru urmatorii 4 ani si nu implica cheltuieli. Cei care vor sa voteze sloganul politiei o pot face pana la inceputul lunii septembrie pe site-ul politia.md.