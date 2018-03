La vama, dupa lemne. Doi moldoveni, prinsi in timp ce taiau copaci in apropiere de frontiera de la Cosauti. Cum au fost surprinsi - FOTO

Totul s-a intamplat la sfarsitul saptamanii trecute. Potrivit Politiei de Frontiera, doi barbatii de 26 si respectiv 66 de ani, care aveau cu ei diferite instrumente, au fost prinsi, in apropiere de vama, in timp ce taiau ilegal copaci. In momentul in care politistii de frontiera s-au apropiat de ei, cei doi aveau deja masina ticsita cu lemne.

Intrebati daca au permisiunea de a taia copaci in acea zona, indivizii s-au incurcat in raspunsuri si nu le-au putut explica autoritatilor ce cauta acolo.

Cei doi au primit cate o amenda de pana la 400 de lei, iar copacii taiati au fost dusi la Inspectoratul Ecologic de Stat Soroca.