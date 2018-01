Politia de frontiera precizeaza: intrarea in Ucraina pentru cetatenii nostri va fi posibila in baza pasaportului simplu, asa cum era pana acum - VIDEO

Ieri a intrat in vigoare decizia emisa de presedintele, Petro Poroshenko, potrivit careia strainii vor putea ajunge in Ucraina doar in baza pasapoartelor biometrice. Reguli mai stricte au fost impuse cetatenilor din tarile care fac parte din, asa-zisul, grup de risc, intre care si rusii. Astfel, acestora le vor fi preluate si amprentele digitale.