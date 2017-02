Politia din Mingir are un suspect in cazul tanarului de 27 de ani, care a fost batut crancen intr-un bar din localitate: Medicii spun ca este tinut in viata doar de aparate - VIDEO

Politia din Mingir are un suspect in cazul tanarului de 27 de ani, care a fost batut crancen intr-un bar din localitate. Este vorba despre un consatean de 30 de ani, cu care ar fi baut inainte sa plece in Italia. Cei doi s-ar certat, iar in urma loviturilor victima a ajuns in coma depasita. Medicii afirma ca el este tinut in viata doar de aparate.