Politia indeamna soferii sa evite strada 31 august. Maine si poimaine, drumul va fi inchis din cauza lucrarilor de curatare si defrisare a arborilor - VIDEO

Pentru organizarea sarbatorilor de iarna, Guvernul a alocat 8 milioane de lei. Un pumn de bani, pe langa milionul anuntat de primarie.

Octavian CALMIC, MINISTRU AL ECONOMIEI SI AL INFRASTRUCTURII: “Anul asta o sa aiba loc un eveniment mult mai important, mult mai vast.”

Asa se face ca in aceasta iarna vor fi impodobiti doi brazi in centrul orasului. Unul al executivului pe strada 31 august si altul al capitalei - in Piata Marii Adunari Nationale.

Vasile BITCA, MINISTRU AL AGRICULTURII, DEZVOLTARII REGIONALE SI MEDIULUI: “- Dvs la care brad o sa mergeti? - Eu o sa ma duc la acela la care o sa mearga tot poporul Republicii Moldova.”

Stela GRIGORAS, MINISTRU AL SANATATII, MUNCII SI PROTECTIEI SOCIALE: “Doi brazi e putin, trebuie sa avem mai multi brazi. Este o sarbatoare speciala.”

Anul acesta Targul de Craciun va fi amenajat pe strada 31 august, in perimetrul strazilor Banulescu-Bodoni si Puskin in perioada 15 decembrie - 14 ianuarie. Ideea este a guvernului. Acolo va fi montat si un patinoar, iar in aceste zile muncitorii curata zona. Maine si poimaine portiunea respectiva de drum va fi inchisa, iar soferii vor trebui sa o ocoleasca.