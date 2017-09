Politia povesteste noi detalii despre decesul tanarului care s-a stins in penitenciarul 13. Ce a facut Andrei Braguta pana la retinerea sa

Politia spune ca Andrei Braguta a lucrat tehnolog la Balti. Aproximativ cu 4 ani in urma, aflindu-se intr-o deplasare de serviciu in Georgia, a fost batut de catre localnici si din aceasta cauza a obtinut o maladie psihica. Revenind in tara, tanarul s-a tratat la Spitalul de Psihiatrie Balti.

Oamenii legii mai spun ca la data de 9 august, Andrei Braguta a intrat in magazinul unei statii PECO din Biruinta, a luat 2 sticle de apa pe care nu a dorit sa le achite, deoarece nu avea bani, insa a lasat sticlele, fiind observat de catre un angajat al statiei.

Tot in aceasta perioada, oamenii legii mentioneaza ca tanarul s-a intalnit cu un barbat din orasul Biruinta care le-a comunicat ca Braguta Andrei se afla intr-o stare depresiva, era beat, era desculta si cu leziuni pe corp. Nu este explicat insa din ce cauza.

Politia mai precizeaza ca la data de 13 august, Braguta a fost intr-un club de noapte din Balti impreuna cu o femeie, care a achitat tot ceea ce au consumat impreuna. In ziua urmatoare tanarul a mers in acelasi club de noapte, insa cu un barbat, care la fel a achitat nota de plata, dupa care au plecat cu un automobil. In acea seara Braguta a si fost oprit si retinut de oamenii legii.





Tanarul de 31 de ani a ajuns la puscarie, dupa ce s-a luat la harta cu inspectorii de patrulare, care l-au amendat pentru depasirea limitei de viteza. Rudele barbatului acuza oamenii legii ca l-ar fi batut in timp ce se afla in arest preventiv acolo si astfel ar fi survenit decesul. Totusi, initial administratia puscariei spunea ca tanarul s-a stins de pneumonie.

Medicii legisti spun ca barbatul s-a stins pe 25 august, insa resposabilii de la DIP sustin ca acesta a murit pe 26 august. Expertiza medico legala urmeaza sa demonstreze cauza exacta a decesului. Familia barbatului spune ca se va adresa si la CEDO.

