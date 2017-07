Politistii au vazut un taximetrist din capitala dormind pe bancheta din spate. Cand s-au uitat prin masina, l-au arestat imediat - VIDEO

Miercuri dupa-amiaza, un echipaj de politie a observat un taxi parcat intr-un mod suspicios in centrul orasului. Agentii l-au gasit pe sofer dormind pe bancheta din spate si au crezut ca ii este rau.

Cand l-au luat la intrebari au realizat insa ca taximetristul, in varsta de 41 de ani, era sub influenta drogurilor – desi era in tura si urma sa ia clienti in curand.

Pe podeaua masinii au gasit apoi 2 seringi folosite si trei pachetele cu un praf de culoare cafenie, banuit a fi o substanta stupefianta.

Soferul nu a putut da explicatii si a fost arestat, iar acum risca inchisoare de la 2 la 5 ani. Politistii vor sa afle daca a avut complici, dar si cum a fost posibil sa lucreze pentru o companie de taximetrie, in conditiile in care ar fi consumator de droguri.