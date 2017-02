Politistii de Frontiera au acceptat provocarea „22 Push-up Challenge”. Vezi cum s-au descurcat - VIDEO

Sincronizati si fara urma de oboseala, politistii de frontiera au facut pe rand, cele 22 de flotari.

Fredolin LECARI, SEFUL POLITIEI DE FRONRIETA: ”Suntem alaturi de colegii nostri din alte tari si ii îndemnam sa nu renunte niciodata la lupta. Le transmitem mesajul ca doar impreuna putem face fata tuturor provocarilor. In acest context, provocam Inspectoratul National de Patrulare sa se alature actiunii ”22 Push-up Challenge”."

22 Push Up Challenge este o provocare initiata in 2011 de un veteran american, care vrea sa sensibilizeze opinia publica in ceea ce priveste suicidul printre veterani si participantii la actiuni de lupta afectati de stresul post-traumatic. Cifra de 22 vine de la datele statistice care arata ca zilnic in Statele Unite 22 de veterani americani se sinucid.