Politistii de frontiera au gasit-o asezata pe sinele de tren, iar dupa lungi discutii au convins-o sa renunte la gest. O minora de 16 ani din Cantemir a vrut sa-si puna capat zilelor - FOTO

Politistii de frontiera au gasit minora in apropierea frontierei si avea un comportament ciudat.

Potrivit Politiei de Frontiera, incidentul s-a intamplat ieri, in jurul orei 12.00. La Sectorul Politiei de Frontiera ”Stoianovca” a parvenit o informatie din partea localnicilor, precum ca o persoana necunoscuta se deplasa pe linia de cale ferata, in directia Cantemir-Falciu, spre podul feroviar. Cu ajutorul sistemului fix de supraveghere, politistii de frontiera au observat persoana in cauza, dupa care o grupa operativa de interventie a identificat o minora cu semne vadite de stres emotional.

In timpul discutiilor, cu oferirea suportului psihologic, s-a stabilit ca minora de 16 ani este cetateanca a R. Moldova, domiciliata in raionul Cantemir. Tanara le-a spus oamenilor legii ca a vrut sa-si puna capat zilelor dupa ce s-a certat cu rudele.

Conform procedurilor legale, minora a fost insotita de catre angajatii Politiei de Frontiera pana la Inspectoratul de Politie Cantermir, unde i-a fost acordata asistenta psihologica necesara.