Politistii de frontiera de la Ungheni au dat peste un oaspete mai putin asteptat - un sarpe de 2 metri. Primul lucru, facut in regim de urgenta, a fost... o poza cu reptila. Ce spun specialistii: "Se gaseste in Cartea Rosie" - VIDEO

Politistii de frontiera spun ca au dat peste musafirul neasteptat la inceputul saptamanii trecute.

Raisa NOVIȚCHI, OFIȚER DE PRESĂ POLIȚIA DE FRONTIERĂ: "Sarpele a fost vazut in zona de frontiera, apropiere de Prut, unde este interzisa aflarea persoanelor straine. Evident, ca sa memorizeze momentul si-au facut o poza. De atunci, nu a mai fost vazut. Suntem mai atenti. Ne uitam prin arbusti.„

Reptila se afla intr-un arbore, iar vamesii spun ca aceasta avea pana la 2 metri lungime. Este o specie numita, sarpele lui Esculap, spun biologii de la Institutul de Zoologie. Nu este veninos si, de regula, se tine departe de oameni.

Victor SITNIC, BIOLOG: „I se mai spune Zamene Logisimus in latina. Poate fi un exemplar adult, cand atinge lungimea de 2 metri. Daca este prins si atacat, evident ca va musca, dar va lasa doar o zgaraietura. Se gaseste in Cartea Rosie. Este protejat de lege si nu avem voie sa-i facem vreun rau.„

Asemenea sarpe, considerat simbolul medicinei, il puteti intalni, mai des, pe versanti stancosi si paduri, in zona raului Nistru si Prut. Potrivit unei legende, Esculap, zeul medicinii in mitodologia greaca, a aflat prin aceasta specie de sarpe secretul plantelor medicinale si proprietatile lor de a vindeca diverse boli.

In Gradina Zoologica din Chisinau, sarpele lui Esculap nu se gaseste. Exista in Moldova doar doua specii de sarpe veninos: vipera berus si vipera ursinii. Cea din urma, insa, nu a mai fost vazuta in ultimii ani.

Victor SITNIC, BIOLOG: "Vipera berus prezinta un pericol pentru om. Muscatura poate crea probleme, dar nu putem vorbi de deces. Poate fi cenusie, roscata si neagra. Are pe spate un zig zag."