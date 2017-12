Impuscaturi, explozii si retineri la Fulger. Politistii de la detasamentul cu destinatie speciala au marcat cea de-a 26-a aniversare. Cum au sarbatorit si cine i-a felicitat - VIDEO

Impuscaturi, explozii si retineri ca in filme. Asa au sarbatorit astazi politistii de la detasamentul cu destinatie speciala Fulger, cea de-a 26-ea aniversare. Traditional, ofiterii au fost felicitati de conducere, iar ei la randul lor si-au demonstrat forta in cadrul mai multor aplicatii. Vor liniste si pace in tara, spun acestia, iar pe langa asta si un salariu mai bun.