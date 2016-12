Politistii de la “Fulger” au dat buzna astazi peste copiii de la centrul de plasament Gavroche, nu cu masti si catuse, ci cu daruri - VIDEO

Politistii de la “Fulger” au dat buzna astazi peste copiii de la centrul de plasament Gavroche. Nu cu masti si catuse, ci cu daruri. Micutii au primit de toate: un sistem de boxe audio, jucarii si produse alimentare.

Copiii au ramas multumiti de daruri, dar isi mai doresc si altceva.

“Un sampon pe care sa-mi spal parul si niste ciocolate. Si ce daruri vreai sa-ti mai aduca mosul? - O familie.”

”Pantofi si o scurta.”

“Sa merg in familie.”

“Am primit un sampon si niste bumboane //de la Mos Craciun.”



“Ma bucur ca avem ocazie sa le oferim un zambet.”

”Bucurosi copii, bucurosi si pedagogii lor, cred ca misiunea a fost indeplinita.”





Dupa ce au primit cadourile, copii au spus poezii, uraturi, au cantat si au dansat.







Rodica GHERGHITA LECA, OFITER DE PRESA BRIGADA FULGER “Angajatii brigazii “fulger” asumandu-si rolul de mos craciun s-au mobilizat, prin contributia personala a fiecaruia am acumulat hainute, jucarii, la fel am procurat dulciuri//am mai fost procurate produse de prima necesitate pe care am venit sa le oferim acestor copii,care catusi de putin sa simta magia sarbatorilor.”

Nina DODON, MANAGER “CASA GAVROCHE” “Suntem foarte bucurosi de asa oaspeti buni cu sufletul mare, care fac asa binefaceri la asa sarbatori frumoase”.

Acum la “Casa Gavroche” sunt 20 de copii ramasi fara ingrijire parinteasca.