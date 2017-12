Politistii impreuna cu mai multi soferii de masini off-road - in rol de Mos Craciun. Au cumparat produse alimentare, pe care vor sa le imparta familiilor nevoioase - VIDEO

Masinile care urmeaza sa plece maine dimineata in sudul Moldovei au fost umplute cu daruri, fiind parcate in fata Inspectoratului General de Politie in forma de brad.

Valeriu VIERU, COORDONATOR PROIECT: “Nu facem asta pentru prima data, de fiecare data vrem sa bucuram pe cineva de sarbatori. Ca fratii suntem in aceasta echipa de offrodisti, suntem din mai multe cluburi, cand ne unim toti facem lucruri bune.” De data aceasta am facuto cu Inspectoratul de Politiei cu Metropolia, ca sa avem posibilitatea sa bucuram si mai multi oameni.”

Soferii de masini off-road spun ca s-au oferit sa participe cu mare drag, mai ales ca vor aduce bucurie in casele unor oameni care au nevoie de ajutor.

“Un prieten mi-a spus ca este o actiune de caritate. Am fost si noi dispusi sa acordam un mic ajutor cu ceea ce putem pentru persoanele care au dificultati. Avem brutarie si o sa coacem pentru fiecare familie o cantitate de paine.”

“S-au facut niste pachete sociale care va primi fiecare familie in parte. Cum ar fi de igiena proprie si detergenti, produse alimentare si deja de sarbatoare ceva bomboane si fructe exotice.”

Gheorghe CAVCALIUC, SEF ADJUNCT IGP: “Vom merge maine la 100 de familii din intreaga republica, care sunt mai triste ca noi, mai defavorizate. Ne-am inclus toti spiritual. Ca prin noi sa vina in casa lor lumina lui Dumnezeu, acele clipe de fericire.“

Potrivit organizatorilor, in total 100 de familii primi cadouri de la politistii.